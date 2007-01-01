Стационар больницы перевели из Бабынино в Воротынск
В четверг, 5 марта, об этом сообщили в администрации Бабынинского района.
Причиной такого решения названа производственная необходимость.
Новый адрес круглосуточного стационара общего профиля: поселок Воротынск, переулок Лесной, дом 1.
- Экстренная и неотложная помощь будет оказываться дежурными врачами круглосуточно в прежнем режиме, - заявили в администрации.
