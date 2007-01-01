Обнинск
Общество

Стационар больницы перевели из Бабынино в Воротынск

Дмитрий Ивьев
05.03, 15:38
В четверг, 5 марта, об этом сообщили в администрации Бабынинского района.

Причиной такого решения названа производственная необходимость.

Новый адрес круглосуточного стационара общего профиля: поселок Воротынск, переулок Лесной, дом 1.

- Экстренная и неотложная помощь будет оказываться дежурными врачами круглосуточно в прежнем режиме, - заявили в администрации.

Новости компаний
