В Юхнове почтили память освободителей города от немецко-фашистских захватчиков

Дмитрий Ивьев
05.03, 14:00
В городе состоялся митинг, посвященный 84-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В памятном мероприятии приняли участие руководство и личный состав МОМВД России «Юхновский», представители ветеранской организации и общественного совета при отделе полиции, сообщили 5 марта в УМВД по Калужской области.

С 6 февраля по 5 марта 1942 года войска Западного фронта освободили 263 населенных пункта, в том числе город Юхнов.

