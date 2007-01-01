В Юхнове почтили память освободителей города от немецко-фашистских захватчиков

В городе состоялся митинг, посвященный 84-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В памятном мероприятии приняли участие руководство и личный состав МОМВД России «Юхновский», представители ветеранской организации и общественного совета при отделе полиции, сообщили 5 марта в УМВД по Калужской области.

С 6 февраля по 5 марта 1942 года войска Западного фронта освободили 263 населенных пункта, в том числе город Юхнов.