Новость дня Общество

Открытый диалог: 10 тысяч предложений от граждан поступило в народную программу ЕР за полторы недели

05.03, 15:09
2 372
Фото: er.ru.
Читайте KP40.RU:


В новую народную программу «Единой России» поступило уже 10 тыс. предложений за полторы недели, и количество продолжает расти каждый день. Жители всей страны могут оставить свои инициативы на сайте естьрезультат.рф.

«Предложения распределены в соответствии с вызовами, которые обозначил Председатель партии Дмитрий Медведев на первом заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы», — отмечает секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Это поддержка семей, производительность труда, технологическое лидерство и культурно-ценностный суверенитет.

Пока наибольшее число предложений поступило из Москвы, Московской и Ростовской областей. Касаются они вопросов общества, экономики и технологий.

В Калужской области таких большинство, и подтверждение тому — не сухая статистика, а реальные проекты: рост пособий для калужских семей, повышение комфорта жизненных условий, прибавление на 85% к производственным показателям и на 43% сокращение времени на ключевые процессы, внесение нового кластера атомной энергетики Калужской области в реестр Минпромторга и 11-е место в национальном рейтинге по развитию креативных индустрий. Опыт региона также будет использован для подготовки специалистов в высокотехнологичных отраслях. Цифровое карьерное портфолио, повышение квалификации педагогов в IT, анализ системы допобразования — все это уже в работе.

Регион развивается уже сейчас, а вместе с его активными жителями, проявляющими инициативу прямо сейчас, новый этап настанет и для всей страны.

