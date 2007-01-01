В Обнинске 43% пассажиров общественного транспорта пользуются льготами
Такие данные в четверг, 5 марта, назвал глава города Стефан Перевалов.
- Школьники до 14 лет, дети из многодетных семей, пенсионеры, соцработники, семьи участников СВО и многие другие, - заявил чиновник.
По его словам, это очень внушительная цифра.
- Почти половина! Рад, что мы в этом направлении в передовиках! – прокомментировал Перевалов.
