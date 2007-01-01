Депутаты поздравили врачей и волонтёров

Накануне Международного женского дня 8 марта председатель Думы Калуги Юрий Моисеев и депутат Думы Эльвира Капитонова поздравили работников детской поликлиники на Правобережье. От депутатов врачи получили в подарок сладости, фрукты и цветы.

«Очень приятно поздравить вас с наступающим Международным женским Днём 8 марта в этом современном, комфортном и красивом здании новой поликлиники! Правобережье – самый быстрорастущий микрорайон Калуги, через ваши добрые руки проходят тысячи маленьких калужан, вы с любовью и заботой относитесь к своим пациентам. Благодарю вас за ваш благородный труд! Желаю здоровья, любви, исполнения всех желаний, успехов, благополучия, мира и добра!», – обратился к медикам председатель Думы

Также депутаты поздравили и вручили подарки членам волонтёрской организации «Добрые руки Калуги», занимающимся изготовлением маскировочных сетей для наших бойцов в зоне проведения специальной военной операции.

«По зову сердца вы делаете дело огромной государственной важности, плетёте маскировочные сети, шьёте и вяжете для наших ребят, отдаёте этому делу много сил и энергии. Низкий вам поклон! От всей души поздравляем с наступающим праздником, желаем оставаться такими же весёлыми, добрыми, лучезарными, всегда сохранять оптимизм и бодрость духа!», – отметил Юрий Моисеев.