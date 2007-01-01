В Калужской области назвали толщину льда на водоёмах
Свежие данные в четверг, 5 марта, опубликовало Главное управление МЧС по Калужской области.
На основных реках льда местами нет вовсе, а где-то толщина всё ещё достигает 27 сантиметров.
На закрытых водоёмах толщина льда составляет от 15 до 33 сантиметров.
Напомним, нынешней весной ожидается сильный паводок. В Калуге вода в Оке может подняться на восемь метров.
