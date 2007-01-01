Обнинск
В Калужской области назвали толщину льда на водоёмах
Общество

В Калужской области назвали толщину льда на водоёмах

Дмитрий Ивьев
05.03, 14:19
Свежие данные в четверг, 5 марта, опубликовало Главное управление МЧС по Калужской области.

На основных реках льда местами нет вовсе, а где-то толщина всё ещё достигает 27 сантиметров.

На закрытых водоёмах толщина льда составляет от 15 до 33 сантиметров.

Напомним, нынешней весной ожидается сильный паводок. В Калуге вода в Оке может подняться на восемь метров.

