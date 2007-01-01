Смотр специальной техники и ее экипажей состоялся в четверг, 5 марта на набережной Яченского водохранилища

Фото автора

Парад принимал заместитель начальника регионального управления МЧС полковник Виктор Федоренко.

В смотре приняли участие спасательные, коммунальные и транспортные службы города. Половодье может вызвать проблемы в самых неожиданных формах, так что специфические задачи есть не только у спасателей, но и у энергетиков, дорожников, работников теплосети, газовой службы и других подразделений, ответственных за жизнеобеспечение муниципального округа.

Руководитель смотра поинтересовался состоянием дел у каждого из прибывших подразделений и уточнил их задачи с учетом опыта прошлых лет. Количество снега в этом году в два с половиной раза превышает обычную нормы, поэтому готовность должна быть максимальной.

Общая численность группировки специалистов, готовых принять участие в ликвидации последствий половодья, в этом году достигает пять тысяч человек.

Техника, обеспечивающая их работу, представлена многообразно – это трактора, передвижные мастерские, пожарные цистерны, автобусы, автокраны, маломерные суда, квадроциклы высокой проходимости и т.д.

По окончании смотра экипажи вернулись на свои посты и маршруты и продолжили дежурство.