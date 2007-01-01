Обнинск
0...+1 °С
В Калужской области откроют новые ФАПы
Общество

В Калужской области откроют новые ФАПы

Дмитрий Ивьев
05.03, 08:59
0 260
В регионе продолжается модернизация первичного звена здравоохранения.

В нынешнем году установят три ФАПа: в селе Грабцево Ферзиковского округа, в деревне Церковщина Спас-Деменского округа и на железнодорожной станции Кудринская Мещовского округа, сообщили 5 марта в правительстве.

Также капитальный ремонт пройдёт в детской поликлинике в Кондрово, в поликлинике и стационаре в Бабынино и в медпункте на 906-й базе в Калуге.

- За всё время действия программа помогла примерно 100 учреждениям здравоохранения стать комфортнее, - заявили в правительстве. - Сеть ФАПов охватывает весь регион и продолжит расширяться. Продолжится программа до 2030 года.

