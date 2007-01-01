В Калужской области откроют новые ФАПы
В регионе продолжается модернизация первичного звена здравоохранения.
В нынешнем году установят три ФАПа: в селе Грабцево Ферзиковского округа, в деревне Церковщина Спас-Деменского округа и на железнодорожной станции Кудринская Мещовского округа, сообщили 5 марта в правительстве.
Также капитальный ремонт пройдёт в детской поликлинике в Кондрово, в поликлинике и стационаре в Бабынино и в медпункте на 906-й базе в Калуге.
- За всё время действия программа помогла примерно 100 учреждениям здравоохранения стать комфортнее, - заявили в правительстве. - Сеть ФАПов охватывает весь регион и продолжит расширяться. Продолжится программа до 2030 года.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!