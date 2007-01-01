В Калуге потеплеет на выходных
Солнечная весенняя погода порадовала калужан 1 марта, но потом опять небо затянуло тучами.
Когда ждать нового потепления? По прогнозам синоптиков, температура воздуха начнёт повышаться уже в субботу, 7 марта. Воздух прогреется до +3, местами выглянет солнце.
В праздничное воскресенье, 8 марта, будет около +4, но облачно.
В понедельник, 9 марта, также ожидается около +4 и солнце.
А во вторник, 10 марта, воздух в Калуге может прогреться до +6. Также обещают солнце.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь