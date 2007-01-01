Обнинск
В Калуге потеплеет на выходных

05.03, 10:49
Солнечная весенняя погода порадовала калужан 1 марта, но потом опять небо затянуло тучами.

Когда ждать нового потепления? По прогнозам синоптиков, температура воздуха начнёт повышаться уже в субботу, 7 марта. Воздух прогреется до +3, местами выглянет солнце.

В праздничное воскресенье, 8 марта, будет около +4, но облачно.

В понедельник, 9 марта, также ожидается около +4 и солнце.

А во вторник, 10 марта, воздух в Калуге может прогреться до +6. Также обещают солнце.

