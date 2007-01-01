В Калужской области ребёнку выплатили компенсацию за укус собаки

В четверг, 5 марта, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства об ответственном обращении с животными и защите прав несовершеннолетних.

По данным ведомства, в мае 2025 года в селе Головтеево Малоярославецкого района на 12-летнего ребёнка набросилась безнадзорная собака и укусила за голень правой ноги.

Ребёнка отвезли в больницу и оказали помощь.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с администрации Малоярославцекого района компенсации морального вреда в пользу ребёнка в размере 50 тысяч рублей.

Моральный вред возместили.