«Космопарк» — лидер продаж в Калуге по итогам 2025 года

05.03, 15:42
Жилой квартал «Космопарк», который федеральная компания DOGMA возводит на ул. Болдина, стал самым продаваемым проектом в Калуге в 2025 году.

Согласно официальным данным Росреестра, за 2025 год в «Космопарке» было реализовано 192 квартиры, что на 30% превышает показатели 2024 года. Пик покупательской активности пришелся на апрель и декабрь — в эти периоды было заключено 42 и 40 сделок соответственно.

На рынке новостроек Калуги популярностью пользуются двухкомнатные квартиры площадью 55-65 кв. м. Количество таких сделок составляет 39%. По объему реализации жилья данного формата DOGMA вошла в топ-3 застройщиков Калуги. На однокомнатные и студии приходится 31,3% сделок. Спрос на трехкомнатные составляет 19,3%, а на просторные четырехкомнатные — 10,4%.  

По данным ЕРЗ, «Космопарк» удерживает лидирующую позицию среди новостроек города по потребительским качествам. Проект включает четыре урбан-блока переменной высотности (20–25 этажей), объединенных прогулочным бульваром. Благоустройство квартала отвечает запросам самых требовательных жителей: во дворах предусмотрены детские игровые городки, многофункциональные спортивные зоны, площадки для стритбола и уютные места для отдыха с навесами. Для тех, кто хочет лично убедиться в преимуществах проекта, на объекте открыт демонстрационный шоурум, где можно оценить эргономику планировок и качество отделочных материалов.

Успех у покупателей подтвержден и экспертным сообществом. По итогам 2025 года компания DOGMA стала лауреатом престижной ежегодной региональной премии «Калужский бизнес-2025» в ключевой номинации — «Строительная компания года».

Реклама. Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. ИНН 2311343639. erid: 2VfnxxPT1ku
