В Ферзиково обновляют больницу
В среду, 4 марта, там побывал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
- Теперь здесь созданы все условия для комфорта маленьких пациентов и врачей, - заявил он.
В больнице установили новое оборудование: УЗИ-аппарат, флюорограф, рентген и маммограф.
Отремонтированы педиатрия и паллиативное отделение.
Дальше планируется благоустройство территории.
Также Шапша отметил, что решается вопрос с кадрами.
