В Ферзиково обновляют больницу
Общество

В Ферзиково обновляют больницу

Дмитрий Ивьев
05.03, 08:31
0 314
В среду, 4 марта, там побывал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Теперь здесь созданы все условия для комфорта маленьких пациентов и врачей, - заявил он.

В больнице установили новое оборудование: УЗИ-аппарат, флюорограф, рентген и маммограф.

Отремонтированы педиатрия и паллиативное отделение.

Дальше планируется благоустройство территории.

Также Шапша отметил, что решается вопрос с кадрами.

