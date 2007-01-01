Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Шапша проверил переправу в Дугне
Общество

Шапша проверил переправу в Дугне

Дмитрий Ивьев
05.03, 08:23
0 361
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Недавно там через Оку людей начали перевозить на аэролодке.

В среду, 4 марта, её осмотрел губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- В день перевозят до 60 пассажиров, - прокомментировал глава региона. - Для жителей это возможность не делать большой крюк в объезд, чтобы добраться до райцентра по своим делам.

Напомним, наплавной мост обещают отремонтировать к маю.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNFUXdpUzRRSkEwUnp5TFBQVS9LL1E9PSIsInZhbHVlIjoiN2t4ME9nK1dvbmlvNmErNGZIWGVVVktIN2pXamtIZHdXVFdsaXVyNS9JMVp4TTNpRnVmZktJK2V1OTUvLzRiVzlEeUdyRnJuOVJ5NVI1RXI0QTl5S2NoVDJDWllxbGgybXFYVFRmMFJ4eDNwMDJrV2RJaCtBdUgvRjRDaHRscllyM200ZVFBakIrazQ5K1JCUzJtdUZHQXJEbzJNbnc4SHhaRnJiRXdGMVdSRWhUSFZHTVBSRk40WW4vbmdXRHFNTGFvN0Nvd1lkK2FleDJkMElnWlZLSy9WbEV1RFZjYTdQK1FJODhpN1E3RE9kamlMUllkdE9pSFJ5TS9LdkNDNitqUUFNS1p6Rnd1RTMzK3pFbDkySytLclRsdnVJZlFaczZTREtJTGNsclZCUitmcVlDZHpLOWtqY05DVG1DNElmLzBUdFR1Witod0NsYmVOUDJuVkpOYURhcmlNNFFNYTZQZDgwekdyRHdXMXY4VTJSY3Y3VXJQMUY5SVRPNzM3bExhMWppNDNyUnZoY1pERkxpcFRLRXQrMi8wUU9OczZYWFlYanJiZkhteEVqT2xqcFVQd01PaWxGd2hYdXNpeiIsIm1hYyI6ImRlMTg1NTRkNTlkMjRmMWZlZWUwMTJhZTExZjY4MDg1YjBlNzA4ZmY5MmJjYWU3YjVlYTljZDM2YzIyYmM2ZDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpFRzFSSmJzWUZPREl4a2g3eldEd2c9PSIsInZhbHVlIjoiUFBBUkY1ZXgzQTFYQ2Rod00zeDBJeDFmQnlibWJSNUdrWFdRWG1Jdys4N3V0UTNIUDc5d0dnM1lxY3RMQ2kvK1JwYVd4SVZLZ2lIMlFDb3ZSQ2RCUHhQaWVTZkQzSkJJdWFiaWtZb0hZMWNGbTJ6djF3TFR0enFSMXkvMGM2ZjFKTEp2NlZrZHlkV3FmZ0pQWExWTEt2VWIrK2J1Z2wrVjYwQ0pwYklzOEpoMW16WHFka1YzYXI4cDdjNFY2MzZtTkNucG5FTjA0dDJKTEdTb0x4T3k4Q3k0RHAvMjNMTVNRcS9ua0JyNlhidUZFUDAweG9jaVAxMFljRGZrWHJ1aFdDQTRTcWdZc0JoSllaZUxaZERIU3B1SSsvRk1nTi85ZUlTenovTmw3clhxN1cwUXlVU1NoSURrUWE1OHY5dTFaNUtQWFRDV0RFTmlHVUVlM0krdTFmVlpsWDM3R1BudGNzOFB5djV4aTRscWVINGpmMDQ4R3lQampsQTVyQUtncU55SjZPM3hndTJFT1RoWXV1ZGI4UFJ6bWJjTThNZ1cwSllDekQ2WDdlZW9jVGN2c3lCMFo4d04vMDlxTkIzMGhYRlJuZlNjVW1rNzRHSHg5akZoYjhHK2NndjhXam92SGFOenBCcEZtZktLVitVZE5aMGtVVE1uaXlJanFxUjhycWZaVStSeHhBNGdXZmhRUEFHL3dvdHVVWDZNS1YrRW5IN01iNEhSWFRZdzI4Nk9HNWVCdTdTYlR6Q3hkV3lxTVdySGNqQ00rMW4zckpMUHhlUEZkU1VWcnhtL0pFbGMyRFBtc0dwSGxmQVBzVzBmSW5pN29TSmphN1A1WFY0ViIsIm1hYyI6IjhkZDA1OTYwZDNkY2E4ZGZmZjZmNGViMTdjMDViNjA5MmJjN2I3MTA1Zjc5NzgzMmI0ZDhhMGFiM2I2YjI3OTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+