Шапша проверил переправу в Дугне
Недавно там через Оку людей начали перевозить на аэролодке.
В среду, 4 марта, её осмотрел губернатор Калужской области Владислав Шапша.
- В день перевозят до 60 пассажиров, - прокомментировал глава региона. - Для жителей это возможность не делать большой крюк в объезд, чтобы добраться до райцентра по своим делам.
Напомним, наплавной мост обещают отремонтировать к маю.
