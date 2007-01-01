В Калуге организовали праздник для активистов ТОС

Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, депутаты Сергей Павлов, Виктор Борсук, Константин Сотсков, Андрей Макаров и Наталия Кононова организовали праздник для активистов территориальных общин, членов ветеранских организаций, участников СВО и жителей своих избирательных округов. Депутаты поблагодарили активистов ТОС за плодотворный труд и любовь к родному городу, наградили почётными грамотами и благодарственными письмами. Всех гостей ждали цветы, сладкие подарки и праздничный концерт.

«Вместе с коллегами по фракции партии «Единая Россия» в Думе города Калуги поздравили прекрасную половину нашего города с наступающим Международным женским днем 8-е Марта, а мужчин – с прошедшим Днём защитника Отечества. Цветы, самые теплые пожелания, праздничный концерт, весеннее настроение. Особое внимание – семьям бойцов, исполняющих свой воинский долг в зоне проведения СВО», – прокомментировал Юрий Моисеев.