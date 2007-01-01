В Калужской области ищут 26-летнего мужчину
Виорел Гылка пропал в Москве или Туле ещё 15 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
По информации волонтеров, мужчина может находиться в нашем регионе.
Его рост – 163 сантиметра. Был одет черные куртку, кофту, джинсы, кроссовки и шапку.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
