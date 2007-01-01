Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области ищут 26-летнего мужчину
Общество

В Калужской области ищут 26-летнего мужчину

Дмитрий Ивьев
04.03, 15:17
0 145
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Виорел Гылка пропал в Москве или Туле ещё 15 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

По информации волонтеров, мужчина может находиться в нашем регионе.

Его рост – 163 сантиметра. Был одет черные куртку, кофту, джинсы, кроссовки и шапку.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
лиза алерт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpLamI1Yy9GcGZjREQ4anZpd1BsdFE9PSIsInZhbHVlIjoiVXFqTUFqZ2R4L2ZCMitNTTN5VFlzMExLNXRZdXRYSDI5Q0hMK3NidTI4MGZOSFM2S0RMYmxPZFNKSzBmRFBRcWRTY3hmeTlXMC80YkJ5WWFzZW4xZE9JRTZYRE1BSjFHT1VOUk5NdUxQb0FhYVVTL2J6cXpWQUJENHBPbU1TS1QrTjBTdU1Yd1ZpcXl2UG1KajF6c0J1Y1F3Ymk0c1AxemthRmVFSjd0R1N2WXBYbnU2ZG1TMUROUG1jL1hTb1dURzNwZnJneTJqc2tNOGxYRDkxUzNyV1RyNmxlek13VXJqQjlnelZKVjlsY2ZKWUxhTEw0NHliblp4U21rTFV2NGZiQ1pDalFEeWN1YkljRVhSZU1FY3BlbGxQZG1BMHAwbmZNb1R5cWN0bUY1dXdzYWlZNWJ3WmJRaElHaDdpOWl6UUtNTklSdEJXVXl5RGp0UjdWZi9mVlJHTUY0RVRoSGlaZy9CUmxsaXZ2dVBEbitMRkV1UTkvTTJWMzBmWDZjMVQ1eExFM0NkRWtMUm5FM3JacGprTS95V0tDMFI1Nm5BWUxEeitvdnJEWUlmWURtdGJiMysxKzhpMVE1c2pXLyIsIm1hYyI6IjBjODNiZWMzMDgyYjc5NmFjZTVlODA2NjQ2ODFiMTk4NjRiMWFhNmJlZTY4NTY2NTY0YmFmNDlhNDA0NDE5NjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InV0Wlk5UElsVzZwc3RKTkxtV2VaUnc9PSIsInZhbHVlIjoiTUxERk9CSzR4RTYxUW82MGlNak9SQXVNRGxwNEFoODIrOS9jeWRDdlhaSHJMQnhSdDRDQXJFTGFhWEJ0TklMaW9yZXV4ZlZUVFBPbXdrd0R0clFwSThjQ3FPZC9NVkFMRTlDNkZMUitLeFl6R29lRTdvd1ZrdGRJaWhYdE9NTW5DYXFES1k5Q3llSDQ0QkgyaDZwZ3dOR1hVN2xzTUpuVDJBbEJwNGJnR0t6K0xHVDMwZDZTZFBBazgxR3V3WUpHZ2hFSjZkeUJKYjBFV3kyVkg2dHlwNWhKaldVdHNNM01RQUJHVnUwZkZLRUllY21jTXNvR04zeDFXajR3RzR5ZzZOL0NmTGV4emdNZUFIZjZFcEY5V1d0UkRncDYzSDE0U21KUWh1ZHBtV3k0ZHU0ajJjazlFa0VUUlJvWk1meVlVWnJDNEFWNmVCeFdVS0FNS0tHL08wRkJtQUlPeHRFRWswZmN6ZitDdDZXWW9GOHBjdVJqSWpZZXNiNmR5OFZGb0ROYUx5cTVhelYxdUVmalBNYlE4aGMvL00yR2hjaDU0T0xlWXZaUTZlMXZQUWpoNXhOcldFdlN4UFE3WmlaejRWaVRkS282bEVlSERkaGtwbEg2OEMxaW1zK0RBSUJhQWZEcWdvb2hVOUo0NVpXTi9lTU5rUVlaT1ErQUtxTnZ4WkQ3ZTZvQXcxUXg0eHJGVlM0OGNMdVE4L2R5UkZacGp5TGdIQ1ZhUExKb0pTSW5BblFnWkhjem1Gbk5uT1hpbUxKcURmL2ZFVzU5dDFpR01ZTDRKeXdIR1NVeFRyaENxWExCdVBQU09rV2p2VWU5elc1aEkrR21BZ0o0VU9BZSIsIm1hYyI6ImIwOGUzOGFkZDc4MjUwMjZlMTA0MTA5ZTY3MzFmMDI0ZjI0Nzg0ZTk4YmRmNGQ2MGQxZTBkMzAwZjllNTI1NDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+