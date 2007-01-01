Просветитель из Калужской области стал лауреатом Знание.Премия

3 марта в Москве вручили премию «Знание.Премия» — одну из важных наград в сфере образования и просвещения. Среди 32 лауреатов из разных уголков страны оказалась и представительница Калужской области — Галина Баранова, директор Калужского техникума электронных приборов.

Галину отметили в номинации «Просветитель в системе СПО» — то есть за работу со студентами колледжей и техникумов. Награду ей вручал лично министр просвещения Сергей Кравцов.

Галина постоянно придумывает новые форматы, чтобы заинтересовать молодёжь и помочь ей найти своё место в жизни, отметили организаторы премии.

Например, по её инициативе в техникуме открыли первую в Калуге специальность по управлению беспилотниками — сейчас это одна из самых востребованных профессий. Для школьников организуют экскурсии на предприятия и встречи с инженерами, чтобы ребята заранее понимали, куда идти учиться.

Когда студенты массово ушли в соцсети, Галина не стала с этим бороться, а решила использовать во благо. В техникуме появился медиацентр, где учат снимать видео, писать тексты и вести блоги. Во время пандемии команда быстро освоила онлайн-форматы, а сама Галина запустила свой просветительский блог — рассказывает педагогам и студентам о возможностях, конкурсах и проектах.

В 2022 году педагог прошла отбор в экспедицию Академии Росатома и побывала на Северном полюсе, а в 2023-м вошла в сообщество учителей-блогеров при Минпросвещения.

Сегодня в её техникуме более 60% преподавателей — это молодые специалисты. Она помогает им влиться в профессию, не потерять энтузиазм и поверить в себя.