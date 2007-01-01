Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области отменили беспилотную опасность
Общество

В Калужской области отменили беспилотную опасность

Дмитрий Ивьев
04.03, 13:51
0 295
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Днём в среду, 4 марта, об этом сообщается в массовой рассылке МЧС.

Рано утром в этот день министерство предупреждало калужан о возможной атаке БПЛА и призывало быть внимательными и осторожными.

Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что в Дзержинском районе сбиты два беспилотных летательных аппарата, никто не пострадал.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
67%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVYQlpCNnJTVnhHT3NvWU95WUNSMGc9PSIsInZhbHVlIjoiNzZ6dXowSCt5VzVDTXdJM0VFT3YwcWx2Z2t0eVVMUU1UbWh1enJQT2ovdk82ZWFsWHBMQzUxQk9rdHdmWk13Q1I0d1d0ZFd3NkJodjJkSi9aUzRYVTJQV2ZJWDFSSS8yMDAvYWRQbndaQndPS3VGTXlZOVYzR1lYdExNbHd0NlFFaWw4V01NYlhFT203NVlQVUwzdTE4bm5hZ2JoSlZGRXBVR05HYU1sMHRCTU1heW1DVnJrMHlOYy9MaTB2Rmg1c3VVVzc1N0J0cUdLTlJsQlRScDFFR3FiTnM2Zldna1BRRkdmZnIyWERiVW5NYUlRMzY3VFVNZTVZNWRGU0J2OWkyMWV3c0lEZGplZ2oxOGk2OWlxUzluVDhNeWVOOFhkbVlCaWlzdkllckxTQWpVS0NHUk1JUEJvS1E5Z3pLRHZDdWVzLzh1aHRtR2VkbnJ4S1cwWjVQV1VsTHpjeS8vdjlFMENFd3B6MXVFRllSUmVsbTdlaXZtN0luTkJTc3QzVnBBTWdNOXcxdmdjajJTMGlKWEtFYWxRa3UxNG81OUN5NVNoaUtCM29PR0xhRmozNGtRTVVNcU1BN3hRdTBUayIsIm1hYyI6IjljOTJkOGE1NGVjNWMyYzg2OWQ4ZDAxYzM4ZjE5MGY3ZGUxMjA1NWQzNGMzN2ZmYTM3YmIwMWUxOWY5ZjQ0Y2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhqWEpDVWRyL0lmMnA0SXdxb2w4OHc9PSIsInZhbHVlIjoiRGtmaEY1bjVHUGRsNHczamllRU5lR1llME42bGh0Z09RZW1EeXBPZmxiaFVYcmhWQlM5MmtwUksxdXpleEVtSWgzL1huYmFFSUx4dzkrZEZSMUxEMmlYcy9ldVo5L0RBTTdQWVJ4d0t6b0o1MUlIekdYNmlVZzhqNU5DU3J4M29qUTFlc0dYMjJxRXEyNDlKVXIvbEMyeXNLaXpiNjZEbXFMSU1zUXVHMzJpNHVJSkt3ajFpVVprbCtaL2dBY2ZVUFhMb0ZZZEFiS2pqSi92Q2lqSmdXb0NVQXo0ak4yQnVBVWphUFlVcnYzakZhYW95SzN0V1YzNis1RklZQWE2WFNCOU1zNTNvVXVIRi9lemprL2QvMUIvZTFPbFU2Zm5ndTM2S3lVcG9iZFJoRHpFaTdWNXFmRmZYZi9nNU1ZTmNXMHUwYmNaOHpOVGJRTlMxcCtrWS9YRDc4MkR1Z3QxWjZvRlpEZGVqc010WS9aTGkrellFdHBxVXZjRCtPYkIyTkUvVWVtSC8wVTNZT0pxcWliS0ZHSHZwVEFvODk3VVhXVHVWek1LeTJkdDQwaWF3S3BRamhQSldoV3pvMFpucjc1a0p0YTdueHNxekcxTlF0UW14VGFBWlBKWDU1SC9WQ05nZTNheVJxejRRS3RSUFJ3d2tseXo2ZXE5RmJNS0FKQnpNT0l2M1pCU2p6bDIwZXJmYTM2VEoweFp4NU0vRklrN25KQTZIRS9YM3pkY0RlK0FLS0MrckFrMitVZ1V2b283OFluK3p5VEsxODJIS2kvL0NPOUhoaGFUVkFHY244a09pNy9UVG1sTThZQkxCRW5Va3FxWU9NclVqM1hEdSIsIm1hYyI6IjlmMGQ0ZTRjZmVmZTFhYWNlMjVjNTAzOTY5ZTU2YjU3NTEyMDI0Y2NkNjVmYmY3Y2Y0NWM2MjM4ZjAwZDhlMTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+