В Калужской области отменили беспилотную опасность
Днём в среду, 4 марта, об этом сообщается в массовой рассылке МЧС.
Рано утром в этот день министерство предупреждало калужан о возможной атаке БПЛА и призывало быть внимательными и осторожными.
Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что в Дзержинском районе сбиты два беспилотных летательных аппарата, никто не пострадал.
