В Калужской области отменили беспилотную опасность

Днём в среду, 4 марта, об этом сообщается в массовой рассылке МЧС.

Рано утром в этот день министерство предупреждало калужан о возможной атаке БПЛА и призывало быть внимательными и осторожными.

Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что в Дзержинском районе сбиты два беспилотных летательных аппарата, никто не пострадал.