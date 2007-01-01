«Почему Калуга?». Руководитель «Капитала» о выборе города и философии строительства

Редакция изучила рынок застройщиков и решила встретиться лично и задать вопросы новому игроку. Александр М., руководитель девелоперского направления «Капитала», рассказал, почему компания с 26-летним опытом выбрала для развития именно Калугу и чем её подход будет отличаться.

— Александр, «Капитал» уже 26 лет на рынке, с проектами в Рязани и Туле. Почему следующим городом стала именно Калуга?

– Для нас это осознанный и стратегический шаг. Когда мы анализировали регион, то увидели два чётких запроса: первый — запрос на надёжность. Рынок жаждет предсказуемости, особенно когда речь идёт о таких долгосрочных и эмоциональных инвестициях, как покупка жилья. Второй — запрос на качество. Калуга — развивающийся, современный город, и мы хотим показать, что такое продуманная, комфортная среда для жизни.

— Как вы планируете интегрироваться в городскую среду?

— Для нас это принципиальный вопрос. Прежде чем приступить к проектированию, мы проводим глубокий анализ: изучаем архитектурное наследие, историю, даже бытовые сценарии жизни горожан. Наша задача — чтобы дом стал органичной частью города с его историей. Поэтому мы уделяем достаточно много времени исследованию. Это касается и новых проектов, которые мы запускаем в Калуге.

— Чем конкретно ваш опыт может быть полезен при застройке в Калуге?

– За 26 лет мы выстроили системную работу и жёсткую внутреннюю дисциплину. Мы уже прошли путь реализации более 30 проектов и прекрасно понимаем, что доверие жителей — это самое ценное. Его нельзя купить, можно только заслужить, выполняя обязательства.

— То есть ваша главная цель — заполнить существующий на рынке пробел?

– Да. Мы видим свою миссию в том, чтобы предложить калужанам уверенность. Чтобы человек, заключая договор, был на 100% уверен в своем будущем доме. Мы здесь, чтобы делать свою работу — строить современное, удобное жильё для жизни, применяя всё, чему научились за четверть века. Мы ценим историю этого города и намерены стать её частью.

*Статья подготовлена на основе интервью с представителем компании.

