Общество

Жителю Медынского района грозит срок из-за долгов по алиментам

Дмитрий Ивьев
04.03, 10:24
Мужчина из Медынского района Калужской области рискует оказаться в колонии из-за того, что не платит алименты своему несовершеннолетнему ребёнку, рассказали 4 марта судебные приставы.

История тянется не первый год. По решению суда отец обязан был регулярно перечислять деньги на содержание сына или дочери. Но он эти обязательства игнорировал.

В прошлом году приставы уже пытались образумить должника: его привлекли к административной ответственности и назначили 120 часов обязательных работ. Но после отработки мужчина так и не начал платить.

За вторую половину года долг снова вырос — теперь это больше 100 тысяч рублей. И тогда приставы перешли к более жёстким мерам: возбудили уже уголовное дело.

Сейчас материалы переданы в суд. Если судья признает мужчину виновным, ему может грозить до одного года реального лишения свободы.

