В Калужской области установят освещение на 23 километрах дорог
Такие планы на 2026 год назвал в среду, 4 марта, министр транспорта региона Александр Шпиренко.
Также планируется установить 2,5 километра барьерных ограждений, пять комплексов фиксации нарушений и проекционное оборудование на 43 пешеходных переходах.
- Безопасность на дорогах - это наш основной приоритет, - заявил министр. - Выполнение этих работ позволит жителям и гостям нашей области передвигаться более комфортно и безопасно.
