Общество

В посёлке Калужской области собака терроризирует домашних питомцев

Евгения Родионова
04.03, 12:33
0 393
Об этом во вторник, 3 марта, сообщила жительница посёлка Товарково Дзержинского района.

По её словам, собака нападает на домашних питомцев.

— Вчера, в период с 8 до 9 утра данная собака напала на домашнюю собаку, завязалась драка и еле смогли ее отогнать. Позже выяснилось, что данный пёс загрыз ещё 4 четыре собаки, одна из которых, к сожалению, скончалась на месте от рваных ран. Кроме того, собака напала на ребёнка, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь и накладывались швы. Прошу принять соответствующие меры для отлова данного существа, пока она не покалечены другие животные и дети, - рассказала о проблеме местная жительница.

Администрация Дзержинского района прокомментировала ситуацию:

— Сожалеем о произошедшем. Направили заявку подрядчику для выхода на место. Провести отлов бездомных собак планируется сегодня-завтра.

