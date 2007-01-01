В посёлке Калужской области собака терроризирует домашних питомцев

Об этом во вторник, 3 марта, сообщила жительница посёлка Товарково Дзержинского района.

По её словам, собака нападает на домашних питомцев.

— Вчера, в период с 8 до 9 утра данная собака напала на домашнюю собаку, завязалась драка и еле смогли ее отогнать. Позже выяснилось, что данный пёс загрыз ещё 4 четыре собаки, одна из которых, к сожалению, скончалась на месте от рваных ран. Кроме того, собака напала на ребёнка, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь и накладывались швы. Прошу принять соответствующие меры для отлова данного существа, пока она не покалечены другие животные и дети, - рассказала о проблеме местная жительница.

Администрация Дзержинского района прокомментировала ситуацию:

— Сожалеем о произошедшем. Направили заявку подрядчику для выхода на место. Провести отлов бездомных собак планируется сегодня-завтра.