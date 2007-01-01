Обнинск
В деревне Калужской области ликвидируют котлованы с химическими отходами

Евгения Родионова
04.03, 10:24
В среду, 4 марта, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о проведении проверки в деревне Калужской области.

По данным ведомства, около деревни Ястребовка обнаружили три котлована с химическими отходами, а также строительные и твердые коммунальные отходы на земельных участках.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления ликвидировать обнаруженные свалки и химические озера, а также провести восстановление земель.

Природоохранная прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда.

