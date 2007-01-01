Юрий Моисеев принял участие в отчётно-выборной конференции калужского регионального отделения Красного Креста
Председатель отделения Лариса Пахомова представила отчёт о работе за 2021 – 2026 годы. Сотрудники Красного креста оказывали медико-социальную помощь одиноким престарелым гражданам, паллиативную помощь инвалидам и людям с тяжёлыми заболеваниями, помогали жителям Донбасса, Курской и Белгородской областей, вели просветительскую работу, проводили обучающие занятия по уходу за больными на дому и оказанию первой помощи, пропагандировали донорство крови и костного мозга.
«Ваша работа требует полной самоотдачи, большого напряжения физических и моральных сил. Сотрудники Калужского регионального отделения самоотверженно выполняют свой долг, проявляют высокий профессионализм и сострадание, искренне заботятся о здоровье и благополучии калужан и жителей области, выполняют важнейшие задачи в социальной сфере. Благодарю всех сотрудников за нелёгкий труд, желаю успехов, благополучия, сил и энергии!», – обратился к участникам конференции председатель Думы.
