Юрий Моисеев принял участие в отчётно-выборной конференции калужского регионального отделения Красного Креста

Дмитрий Ивьев
04.03, 07:56
Председатель отделения Лариса Пахомова представила отчёт о работе за 2021 – 2026 годы. Сотрудники Красного креста оказывали медико-социальную помощь одиноким престарелым гражданам, паллиативную помощь инвалидам и людям с тяжёлыми заболеваниями, помогали жителям Донбасса, Курской и Белгородской областей, вели просветительскую работу, проводили обучающие занятия по уходу за больными на дому и оказанию первой помощи, пропагандировали донорство крови и костного мозга.

«Ваша работа требует полной самоотдачи, большого напряжения физических и моральных сил. Сотрудники Калужского регионального отделения самоотверженно выполняют свой долг, проявляют высокий профессионализм и сострадание, искренне заботятся о здоровье и благополучии калужан и жителей области,  выполняют важнейшие задачи в социальной сфере. Благодарю всех сотрудников за нелёгкий труд, желаю успехов, благополучия, сил и энергии!», – обратился к участникам конференции председатель Думы. 

