Калужане могут пройти образовательный курс по кибербезопасности  
Калужане могут пройти образовательный курс по кибербезопасности  

Дмитрий Ивьев
04.03, 08:44
МТС запустила интерактивный бесплатный курс «Кибербезопасность: гид против мошенников». Он поможет калужанам всех возрастов повысить цифровую грамотность, а также лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошенники.

Курс состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы (например, фишинг, спуфинг, AI-фейки), методы психологического воздействия и способы защиты от них. После изучения материалов пользователя ждет итоговый тест для проверки полученных знаний и закрепления материала.

Новый курс – полностью практический, так как разработан с учетом экспертизы сервиса по защите от мошеннических и спам-звонков. В прошлом году его инструменты заблокировали 26 с половиной миллионов звонков в адрес калужан. Общая длительность голосовых вызовов, от которых защитили умные алгоритмы, составила свыше 4,6 миллионов минут за год. Специальные ИИ-инструменты взяли на себя диалог со спамерами и мошенниками и сэкономили жителям региона более 8 лет.

