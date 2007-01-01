Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге пройдет финал конкурса «Королева за рулем»
Новость дня Общество

В Калуге пройдет финал конкурса «Королева за рулем»

Дмитрий Ивьев
04.03, 09:25
0 219
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

5 марта в 11:00 по адресу на улице Тарутинской, 273 (полигон автошколы «Автокадры») состоится финал конкурса «Королева за рулем», посвященный 90-летию образования службы Госавтоинспекции России.

В финале участницы должны будут продемонстрировать мастерство вождения. Им потребуется выполнить ряд упражнений на автомобилях, предоставленных автошколой, и показать свою эрудицию в области безопасности дорожного движения. Все упражнения - на время. 

Также по желанию финалистки смогут принять участие в дополнительном конкурсе «Мой ласковый железный зверь».

Для этого им необходимо прибыть на своих креативно оформленных автомобилях. Учитывается оригинальность и красочность оформления. В презентации автомобиля обязательно участвует группа поддержки.

Конкурс проводят Госавтоинспекция УМВД России Калужской области и медиахолдинг «Комсомольская правда» - Калуга».

Партнеры проекта

Автомобильная группа Автоград - крупный автомобильный холдинг Калужской области. Официальный дилер более 14 автомобильных брендов: Тенет, Джили, Белджи, Омода, Джейку, Хончи, Солярис и многих других китайских, корейских и немецких марок

Компания SINTEC Group, один из ключевых работодателей и социальных партнеров первого наукограда России - Обнинска и Калужской области

Водный комплекс «Калужские термы»

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
королева за рулем
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlyMXVPYmdJZTJReFViMlRoTElIUmc9PSIsInZhbHVlIjoiN1Q3bTYrbEswYjNmVU9oQk02bytwM0w4UXN2OFlJMnlrVlFlaXpnM2xsMk1vbFczeTRBR2I1aTJ4R0ZOeHhCcVVHTVBQZ2IxWWJ1OExvWWVjNFk5OE1IWWxRSVFPVEJmNHJJTXJLVGtYSm9oRHF3NjVsejQzN3QyQS80aXcyektpQ01RNUc3bXZzNk16djIrM3JwYWtLUk03WEorTm9Pb0NHZVZTSU1tUkZiY2RNdEk5NUwweWZVN3g0RExrcEJneDZkdHM4c0ZVUnZYckpLY0poZnF1ZGg4QmswVGpwQWlRdU44WUFJcWlDNXhFMW50WVJUV2xSbVh2K3NIaXpWNlY4Y2kzYUxacGtGMW5Sc0FCTHpJbUh0bVEyTXhnSWlONDBGM3pJZXhtcjFjRlA2QmlOeG1ibENPdGZlQVB6WTNFWm1uTnZtcGloVEY3WDBpaHNuazRnL1ljNk4zd09pWGFOREpnSFpBS0VZNVRZWm44NC9zaEE1aXJTdTk0Z0JZQ0tPdEdzSklsMWIyU2QzUHdGRUhtOU1mY1hSMi9TT05QNUJCWnZwYjBuMUNuUFRVSU5ENEVMWm5GY2pKRkZEWiIsIm1hYyI6Ijc4YTQ3ODA4NDMxNmIwMjVkMjMyNWM1MzljNTZiNzI1YjlkOTcyN2FiMjQwOGI0ZDMwMjkyM2FhZTQxNzNlNjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdNSjdabUYvQTRFQk5TbG1tRldyaHc9PSIsInZhbHVlIjoiTXp1WHVBb0dnRUNWcnhqbXpiM3hBVUhFSUhjMGxjaFBYWVNxQ2d2RC9pZzNtSWx4bVV3M0NFQzk5VjdOeDAxaVpjU2VWcnFtL1Z2WUJoWktlTm5hZFhURkFuT3B2amQyd1ZhdkYxY2ZiQ1FaYlQ4YnJXenFHWHpiSFJOWGtIelpjc252b2NYWDd5TFpZdThsb2cyUUtSUUIxMWtjN25vK3l0RThVS2NVb3hHekllOVA0dGRrUHV6U2EvaVJhS3hNT3M4TnBSUC9XZ3VSZjE3bUxNM2JadkdzZ284N3V2RmpzMm1VZ2tUN0JTMnh3Q0JKZEpZK29qaEUxUC9oaS8wemsvRHBYMTdWeVlqc25aUWxBUWM5VjEySGxpSnZjQU5ZTTZWMFYvRHZFdzV3UU1SV3dHV3ZnMDNQZFZ0NmxtUG5wYkF1ZDlGSnZaOVZINWVPaXBLakVYUnlPNEpjVGRhRVAzalVyVElWNWZpMG1LQlNFYUZsbG92bWJTZG8rNzR4WSt0dnJ1YldxbUhYa0FseGxPQW0rWiswWGdtcHJWVXdLdWlqeithMWI2NGZGRDNxYkVPajdSQUlQNEJ2bUFyalhZTWkzT3U0Nk9aM1NLZzVUZVA0NG5tNjhkQll0dUo0QS9JcEhWeG9ybFA2dEFGY3QvTkh6S3AwcHU2eG1xRkc1SlpjVEl0YjlnbjY1Tkt4SHV6ZGhBYmcyVjZWM2UwSDU0dWFvdkw3UVM1L3pxRXhlK3BYUEhjckMvL1ZBMUY0Q3E2dEN1YUVQTkc0Wjl0WnFtMXlybGRwayt5dWdMa2VRWkF4eTBSMzlGeFl5S2lITnpqWGtiazE2bTdjWDN6cSIsIm1hYyI6IjZiMWIxNDZkZTJmYWMyYzMxODQ4ZmI5M2YyZDliZmE0Y2VmMTNiYTI4ZjA5ZDYxYzU4MjA1ODBkNzY1MGMyMjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+