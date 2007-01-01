В Калуге пройдет финал конкурса «Королева за рулем»

5 марта в 11:00 по адресу на улице Тарутинской, 273 (полигон автошколы «Автокадры») состоится финал конкурса «Королева за рулем», посвященный 90-летию образования службы Госавтоинспекции России.

В финале участницы должны будут продемонстрировать мастерство вождения. Им потребуется выполнить ряд упражнений на автомобилях, предоставленных автошколой, и показать свою эрудицию в области безопасности дорожного движения. Все упражнения - на время.

Также по желанию финалистки смогут принять участие в дополнительном конкурсе «Мой ласковый железный зверь».

Для этого им необходимо прибыть на своих креативно оформленных автомобилях. Учитывается оригинальность и красочность оформления. В презентации автомобиля обязательно участвует группа поддержки.

Конкурс проводят Госавтоинспекция УМВД России Калужской области и медиахолдинг «Комсомольская правда» - Калуга».

Автомобильная группа Автоград - крупный автомобильный холдинг Калужской области. Официальный дилер более 14 автомобильных брендов: Тенет, Джили, Белджи, Омода, Джейку, Хончи, Солярис и многих других китайских, корейских и немецких марок

Компания SINTEC Group, один из ключевых работодателей и социальных партнеров первого наукограда России - Обнинска и Калужской области