В Калуге уровень воды в Оке поднимется до восьми метров
Общество

В Калуге уровень воды в Оке поднимется до восьми метров

Дмитрий Ивьев
03.03, 14:53
Нынешней весной в областном центре ожидают большой подъём воды в реках. На городской планёрке 2 марта заведующий отделом по организации защиты населения Алексей Гапонов рассказал, что к региону приближается половодье.

По прогнозам гидрологов, вода поднимется не только в Оке и Угре, но и в малых реках области. Если всё пойдёт по худшему сценарию, уровень Оки в черте города может достигнуть восьми метров.

В зоне риска — улица Крымская в деревне Груздово: при подъёме воды к ней просто не получится подъехать на машине. Судьба деревни Заречье пока под вопросом — там ситуация будет зависеть от того, насколько высоко поднимется вода. Также есть вероятность, что затопит участок дороги, по которому ходит автобус №37 (маршрут «сквер Медицинских сестёр — микрорайон Куровской»).

