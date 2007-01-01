Обнинск
0...+1 °С
Новость дня Общество

Калуга готовится к большому паводку

Дмитрий Ивьев
03.03, 12:09
2 904
В четверг, 5 марта, на набережной Яченского водохранилища пройдет смотр сил и средств, которые при необходимости будут задействованы во время половодья.

- Весной уровень воды в Оке может подняться до высоких значений, - заявил 3 марта глава Калуги Дмитрий Денисов. - При таком развитии событий возможно временное перекрытие мостовых сооружений в ряде населённых пунктов Калуги, в большинстве случаев есть пути объезда.

По его словам, без прямого подъезда может остаться улица Крымская в деревне Груздово, Заречье и автобусный маршрут на Куровской.

- Для жителей, находящихся в зоне возможного подтопления, будет организована необходимая помощь в передвижении и обеспечении жизнедеятельности, - пообещал чиновник. - Городские службы всегда начеку. В период оттепели мы усиливаем мониторинг водных объектов и держим ситуацию под постоянным контролем. Наша задача – встретить паводок во всеоружии и обеспечить безопасность каждого жителя.

