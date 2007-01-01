Шапша поздравил Мишустина с юбилеем

Председателю Правительства России Михаилу Мишустину 3 марта исполнилось 60 лет.

- Талантливый управленец, блестящий профессионал, человек, всей душой преданный нашей Родине, - отметил в поздравлении губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Под руководством Михаила Мишустина Правительство России последовательно решает важнейшие задачи по развитию страны, реализации нацпроектов, повышению качества жизни граждан.

Он поблагодарил Мишустина за поддержку Калужской области. В прошлом году при участии премьера открыли сельскую школу в Тарусском районе.

- В Калуге заработала долгожданная поликлиника на Правобережье, - напомнил также Шапша. - А наши ребятишки получили большой красивый Театр юного зрителя. Продолжаем реализацию важных социальных и инфраструктурных проектов. От Правительства Калужской области, жителей региона желаю Михаилу Владимировичу доброго здоровья, стойкости, семейного благополучия и новых побед во благо нашей любимой Родины.