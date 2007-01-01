Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Шапша поздравил Мишустина с юбилеем
Общество

Шапша поздравил Мишустина с юбилеем

Дмитрий Ивьев
03.03, 12:03
0 489
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Председателю Правительства России Михаилу Мишустину 3 марта исполнилось 60 лет.

- Талантливый управленец, блестящий профессионал, человек, всей душой преданный нашей Родине, - отметил в поздравлении губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Под руководством Михаила Мишустина Правительство России последовательно решает важнейшие задачи по развитию страны, реализации нацпроектов, повышению качества жизни граждан.

Он поблагодарил Мишустина за поддержку Калужской области. В прошлом году при участии премьера открыли сельскую школу в Тарусском районе.

- В Калуге заработала долгожданная поликлиника на Правобережье, - напомнил также Шапша. - А наши ребятишки получили большой красивый Театр юного зрителя. Продолжаем реализацию важных социальных и инфраструктурных проектов. От Правительства Калужской области, жителей региона желаю Михаилу Владимировичу доброго здоровья, стойкости, семейного благополучия и новых побед во благо нашей любимой Родины.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
0%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1UZHc4bEZ2SGZOdTFxL3hxd3ZOc2c9PSIsInZhbHVlIjoiR2ErVGgrS1VjdEVlbjVTdTczWXdkQWVUb0o5dENFR0NXZDB5bWpqTUE3RXJuckZEaDF0S3RiSUk1NGJIamxwNTRmTWZ2clpCVnlqVDIxcC9WdjRtb2JNSTRubGg3UCtSVVVxcWthanU5WHQ1ZzZ4SStDVlhpVGVtbzNVMVdveFBGNWJ6Z1pubHF5MTMxTHBRU1VnaXhDbmtnekM1TWg2MWwrb2lJZlFBZjF4M01FeWs3Y3N5eTltaFpiMnFJb0lmU3JOeGtSK3BySDhPYWZJUUp4VkY0cVFhUDF5R1BOUWJKUFNxUUdkb1I5dEtWaHhuTE5tRENORlpvODB0dE82OVBvQzIwUk0vWU44am9OR1lPUzQ4bWk5cVFHZXZaVm1uZjVuUEt2SzFyN0lRWEpWWFJ4SFBYU2w2TkZXN1JSNU40c3REYSttYmw5M1BNQjdZdWQzLzdyb0MwSEpFWTI3SjZDN0hkQlVvUnAzbUk4Q1RGMUNUSkxxWE4rRWp5MkcySVptTEFHZXY3MXVxWE1VUHRDdFpmNWhtUzFZVjlpVFZNY3lYbDQ2Y1ZwMTVCczVyRm1uSVJGTE9jT3ZBRmlPcCIsIm1hYyI6IjVjYmU3YWNkOWIxNjkzNjJlY2Q4NDRjYmRlNjUyNmFiYTI0MWJhNmQ3YzgxMzUxZDIzYmI1NzZlZjE4YWU3NzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im83eWtNNmlPUyt4WFZhcHFJNFF0NFE9PSIsInZhbHVlIjoid1VjU1h1RTNmcWtaUDVYb2lhd0hOWmJnRDN3dm5ldjQwUStWY3hDM293QTA4eHpXVkMySURjRjNkdGhndGZ1WW4xMmhVVjZhQWNuS05sNXBrM0hySVV2TnkwZ2tkNisxeGJNM3BRd3FOeTFwNFZheWpnbi9HV3lXWnBVNXpHdWVMVFZJamI3M1NEb2kyeUVqT2JsK0xabFZyVmFUNHQyVVB2MFYyUm1YU2lTWmJPQ0ZmakdWaFl2dlc1c0JISzFjOFFpRVM5Ny9Hd0hUck81eFV2M1MwZ3IwdXliMDFWZUpYOFp6SHhQdHZmL0l0aEhYTlhPMnNJamM4dUlTeUl2SzdWdnhhMlptKzhNcTZMTjRxQmZEWGxKYmowKzEwVC9NdnFGQVA5THh3NHN3Z09tcm1HZXJjdCtPN0RrUUh4STIxQXA3Q200NWxxUmxkdC8zUm8rVklQZmVvZ1UwZ2hoVDBmOVBmaWVwUmptM3diSFZ1UVNrU3NBczRoMEQraG15T2VqRFRTQ25YaFlLNTFnclNhTXRYV1dibXpkUEtXQUw3R3VZQUVtRk9ONzF6ZytQckkwNWQ0M2NNb2VFYkl0eTI2QWcxNDdnSW82eUUxS3pJRm5TUXVtUmZtWG9mOWRrc28vK1VpQ3h6Y0VBUnhwUnF1NTlpNUF2SlMwS1QrdFFpL2xNOG1pSGhVYVQwU000SHJINy96RFlySU1rNUc1OXNURzdxZTlOTTlXL3NsRkNoQlo5TVF2VFFVN202dFN2VFlSMkJEcmRaTGlZQTNNVFhzZG5iNWkzQ1ZqTExHVXV3b0F0ZHZLM09RVzZ1M2dIYUdlWGNnN1lyRlU0V05oZSIsIm1hYyI6IjU2MWI1MWU5YjM0MTllMjAwZDM3ZjE4ZmJlM2EyNzNmM2QwNDE4NGM4ZDg0N2M4MWI0OTM0NDQ5YzU5NTM5MDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+