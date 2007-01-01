Калужане рассказали, кому готовы давать деньги в долг

Сервис SuperJob спросил у работающих жителей Калуги, как они относятся к займам. Оказалось, что большинство предпочитает не связываться с долгами вообще.

Когда денег не хватает, 19% опрошенных идут в банк или за микрозаймом. 11% чаще всего просят у родственников, 7% — у друзей, и лишь один из сотни готов занять у коллеги. А 61% калужан вообще не берут деньги в долг — ни у кого.

Если же говорить о том, кому сами калужане готовы помочь, то тут лидируют друзья — 22% одалживают именно им. На втором месте родственники — 16%. Коллегам готовы дать в долг лишь 5% опрошенных. Почти половина — 48% — не дают деньги в долг никому.

А сколько не жалко? В среднем родственнику готовы одолжить около 19 тысяч рублей, другу — 15 тысяч, а коллеге — всего 6 тысяч.