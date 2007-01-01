В Калужской области прошли массовые проверки мигрантов

Полиция Калужской области вместе с коллегами из ФСБ провела масштабную проверку: смотрели, как иностранцы соблюдают правила пребывания в России и законно ли работают, рассказали 3 марта в УМВД.

Рейды прошли в местах, где мигранты живут и работают. В результате выяснилось, что 233 человека находятся в стране с нарушениями — кто-то просрочил документы, кто-то работает без разрешения.

Всего за время операции зафиксировано более 300 административных нарушений. Чаще всего иностранцев штрафовали за то, что они не соблюдали сроки пребывания в России или работали нелегально. Также были случаи, когда работодатели незаконно нанимали людей без документов.

67 человек отправят домой в принудительном порядке, ещё 106 иностранцам теперь закрыт въезд в Россию. Кроме того, возбуждено восемь уголовных дел — по фактам, которые вышли за рамки простых нарушений.