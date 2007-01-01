Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области прошли массовые проверки мигрантов
Общество

В Калужской области прошли массовые проверки мигрантов

Дмитрий Ивьев
03.03, 10:20
0 461
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Полиция Калужской области вместе с коллегами из ФСБ провела масштабную проверку: смотрели, как иностранцы соблюдают правила пребывания в России и законно ли работают, рассказали 3 марта в УМВД.

Рейды прошли в местах, где мигранты живут и работают. В результате выяснилось, что 233 человека находятся в стране с нарушениями — кто-то просрочил документы, кто-то работает без разрешения.

Всего за время операции зафиксировано более 300 административных нарушений. Чаще всего иностранцев штрафовали за то, что они не соблюдали сроки пребывания в России или работали нелегально. Также были случаи, когда работодатели незаконно нанимали людей без документов.

67 человек отправят домой в принудительном порядке, ещё 106 иностранцам теперь закрыт въезд в Россию. Кроме того, возбуждено восемь уголовных дел — по фактам, которые вышли за рамки простых нарушений.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
6 оценили
17%
0%
50%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjgrYW4zV0ZxcE1HK0IrZnFnSDFJRXc9PSIsInZhbHVlIjoiaWtpZC8wNjVEMVNieXBhTjdWSW84ZDRsSVpaZ3ZHM2xKbTVYYURKUHFuUUJISlMxV3JDMmU4MThQSzFVeEIvcFVFRFFQOVdFbE53UXB2RG5zYTBKYjNqZUZBQjljVjJkaE1HQ3hVS0FjWnlyaW1mQVYwYlB6N05NUG5wblgyTTNSOWZJL0NFYVFzaGtSSWxUSmtocW9jR1FzWXhWRzF4SlFGOGt3Z1dUaTJHd3YzUkt1dC9jWklDZUIvMmhsQVVIM3c4Nnp4MTZJVWs1SlZzQTFyZkRFdGdxQVpWNGttdFpCWGxzK3pRR3ptV21iWWFxQ1dyMkdCdzBmSSs0S3ZJN3RISjY0VG9qbFZSczA5aEgwNG9HeGNTUnJkMEpPV0tXb3dUZTJFekM5MHF4VXl5ZnY2eHk0dlFrckFlVkRvd2M0RC82b2EzZjNoQlNDdzZkL0NpTVEwdGhPTHRVeTZlaGhxOWFZaU1UdzcvRUtpL1BGWkVReEZaR0MvMU5JN3JNNUIvQ0xqL3F5bW12VXpKUmFNYTNLL1o2a2p5TFB2OXdCWkYyUW5kSW9KbFRtOEFvRHZmbkQvUktqVEx6WDZpdSIsIm1hYyI6Ijk4N2I0N2ExNGE4MzdkZDRlNjY3NGI5YjJmOTAzYjdhZjZlMmZjNWU3Y2I0YjJjOWNiNWVhZWRhZGU1YjU1YWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlLT3gvWGl2SE1ZaVAvU2w3eVY2bWc9PSIsInZhbHVlIjoiL0hTNDdUMkJnZkpaSzNGYlhIalBhWVMrMEl3SXg0RDF4aUVuaTR5QzZEVG1SQUovUy82UGlXLzhpRHV0NVJ3ZHBPcFEycEZ5dkZGKzB0UVM5Tm5aVTF4ekl0VXg0YmNzV2NscCtPNm9XTEpSenZUc3RNZEJhaTE5ZCtqSUJpVC92ZzlnS1hDS25tRmljNDQrWCszQmUxeTRuVHM1ZTY0ZGFiTldycU44K3VyaVBuSnl3bzlocTJQNU1SeDg5dzhjOWlVVUtnT3hna2NVT3hQQUpkUWkxTWdONmxKeWpnVnd4Z205WFI5MmZYSS9nT0pvTHBYc3ZXay9kamxweTJUbkpaMXJ6RTg3WFVvQmxUOW52VXUwMFNqTFhnL0pGOHg3dVRROXYrU1ZWbHVqL0s5NVVQbjdSR2Z1ZjcwbHI0K3lOSzlpNXRGaFVidE13cUQzQVZMUXh4SHNTZmVNdE5nRUUvUERiOUM1Rk9wYVRLb3lPMHk4UndhUFNPa2xWTlBWejFrL0hyVU9EVGJ4WTFPVkd2ditKNmZQcVF4M04zSmtxcnFENEhlTXJrNTBqdVpIYTY5ejVkYVVoYWl4KzdhVVJSVUNFT2RRQnZoZXRrU2IwL1c1ODd3N3RWZkRRYVNIenR0SERtVnVxZlVIK2Rub0I4azFLbXRNWFlnOFJLUTVmeGNjWktpTldLaU8rYnlka0t4RDVseTBKSk5lNVlFaURlVGpRaWFrQU1oblBtM3E2RUNiaUhSWktsZjlHc2E3bmU4Z2dPbGdqR0xYc3dQdXZGRG9OTkpFRk04NS9WZGdkZDBOWmc2N0J4WklFSjBRQmlVV1JYMXMyeEdIa3Z1diIsIm1hYyI6ImY4ZjA2OWM5Njc2OTVjZDRlNjgzMGUxNmU4M2EwYmViOWYzNTM5ZTgwMTI1Mzc2ZmZiYzg5MTM0ODYzOTY4YTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+