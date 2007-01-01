В Калужской области мужчину осудят за неуплату алиментов

Во вторник, 3 марта, прокуратура Медынского района сообщила об утверждении обвинительного акта и направлении в суд уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка без уважительной причины.

— Ранее мужчина уже был признан виновным в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Он продолжал уклоняться от уплаты. С августа по декабрь 2025 года он накопил долг более 90 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до одного года.