В Калужской области мужчину осудят за неуплату алиментов
Во вторник, 3 марта, прокуратура Медынского района сообщила об утверждении обвинительного акта и направлении в суд уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он обвиняется в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка без уважительной причины.
— Ранее мужчина уже был признан виновным в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Он продолжал уклоняться от уплаты. С августа по декабрь 2025 года он накопил долг более 90 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до одного года.
