Общество

Калужская область получила федеральные деньги на развитие индустрии беспилотников

Дмитрий Ивьев
03.03, 07:53
Калужская область вошла в число победителей федерального конкурса Минпромторга и получит субсидию из бюджета страны. Эти средства пойдут на создание сети научно-производственных центров для испытаний и развития беспилотных авиационных систем, сообщили 2 марта в региональном министерстве цифрового развития.

Получателем денег стал «Научно-производственный центр Колыбель БАС Калужской области». Именно он займётся развитием этой перспективной отрасли в регионе.

Планируется создать инфраструктуру для полного цикла работы с беспилотниками: от испытаний и исследований до подготовки специалистов. Также собираются адаптировать передовые научные разработки — в области аэродинамики, двигателей, новых материалов, навигации и связи — под нужды дроностроения.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что президент поставил задачу сделать Россию лидером в сфере беспилотных технологий, и Калужская область начала эту работу одной из первых.

калужская область
