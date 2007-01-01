Обнинск
Общество Губернатор рассказал о поддержке семей
Общество

Губернатор рассказал о поддержке семей

Дмитрий Ивьев
02.03, 15:04
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 2 марта рассказал о том, как в регионе помогают семьям и стараются повысить рождаемость. Эта тема — одна из самых важных, и на федеральном уровне ей уделяют особое внимание.

Сейчас в области различными мерами поддержки охвачено около 63 тысяч семей — это почти половина всех семей региона. По числу третьих и последующих детей Калужская область занимает первое место в Центральном федеральном округе.

В прошлом году почти 700 многодетных семей получили выплаты, которые помогли им погасить проценты по ипотеке. Ещё 18 семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря государственным программам.

Поддержку расширяют и в других направлениях. Например, студентки, которые встают на учёт по беременности, теперь могут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей — такой помощью уже воспользовались 103 девушки. А 612 молодых семей, где родился третий или последующий ребёнок, получили по 300 тысяч рублей.

Появились и новые, более бытовые формы помощи. В регионе открыли пункты проката вещей для новорождённых — там можно временно взять коляску, автокресло или другую необходимую вещь. Расширили и программу социальных нянь, которые помогают родителям с маленькими детьми.

Владислав Шапша подчеркнул: помощи семьям с детьми много не бывает. Но важно не только материальное благополучие. По его словам, нужно учить молодёжь выстраивать здоровые, уважительные отношения — ведь крепкая семья начинается именно с этого

