Калужанка заплатила 1,6 миллиона рублей, чтобы спасти дочь от суда

В Дзержинском районе Калужской области необычная история с алиментами закончилась частичным погашением крупного долга. Женщина, которая долгое время не платила алименты на троих своих детей, наконец внесла почти 1,6 миллиона рублей. Правда, платила не она сама — деньги внесла её мать, то есть бабушка детей, рассказали 2 марта судебные приставы.

Должница давно не работала и игнорировала свои обязанности перед детьми. Малыши сейчас живут под опекой других людей. Долг по алиментам рос, а женщина не предпринимала никаких попыток его погасить.

В январе приставы уже привлекали её к ответственности: суд назначил 120 часов обязательных работ. Но и это не стало уроком. Если бы ситуация не изменилась, следующей ступенью могло бы стать уголовное дело.

Чтобы спасти дочь от уголовного преследования, бабушка детей решила помочь и внесла крупную сумму в счёт долга.

Однако этой суммы всё ещё недостаточно, чтобы покрыть всю задолженность. Если мама продолжит уклоняться от выплат, ответственности ей всё равно не избежать — приставы предупреждают: уголовное дело могут возбудить в любой момент.