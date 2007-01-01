Шапша принял участие в коллегии министерства труда и соцзащиты

Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с сотрудниками министерства труда и социальной защиты на коллегии ведомства. Он отметил, что эти люди каждый день помогают тем, кто оказался в трудной ситуации, и спектр их задач очень широк — от поиска работы до поддержки пожилых и семей участников спецоперации.

Один из главных успехов региона — очень низкий уровень безработицы, один из лучших показателей в стране. Благодаря службе занятости в прошлом году работу нашли около четырёх тысяч человек, причём каждый четвёртый из них — молодой специалист. Ещё более 24 тысяч студентов и выпускников прошли через пилотный проект по профориентации — им помогли выбрать путь и найти первое рабочее место.

По словам губернатора, в области продолжают развивать систему долговременного ухода, чтобы охватить поддержкой больше пожилых людей и тех, кто нуждается в постоянной помощи. Отдельное внимание уделяется работе с участниками спецоперации и их семьями: вместе с фондом «Защитники Отечества» выстроена чёткая схема поддержки, которую постоянно совершенствуют.

Среди новых инструментов — цифровой сервис «Забота 40», который упрощает получение соцпомощи, и социальные контракты, помогающие людям начать своё дело или улучшить жилищные условия.

Владислав Шапша поблагодарил всех сотрудников соцсферы за ежедневный труд, тепло и поддержку, которые они дарят жителям области. По его словам, именно от их работы во многом зависит, насколько комфортно и безопасно люди чувствуют себя в непростые моменты жизни.