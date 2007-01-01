Обнинск
Общество

Турнир по шахматам прошёл в Калуге

Дмитрий Ивьев
02.03, 13:56
В Калуге состоялся первый городской турнир по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, приуроченный ко Дню защитника Отечества.

Соревнования прошли на базе Инновационного культурного центра, участников приветствовал председатель Думы города Калуги Юрий Моисеев, поблагодаривший спортсменов за стойкость и упорство и пожелавший им дальнейших успехов.

Участие в турнире приняли воспитанники физкультурно-спортивного центра «Лидер», школы-интерната № 5 им. Ф.А.Рау, реабилитационно-образовательного комплекса «КРОК» и члены калужского отделения Всероссийского общества слепых. В шахматных баталиях сошлись люди с инвалидностью всех нозологий, высокий статус соревнований позволил присвоить участникам спортивные разряды.

