Бастрыкин поручил возбудить дело из-за ситуации с инвалидом-колясочником в Калуге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после сообщений о нарушении прав женщины-инвалида в Калуге.

Речь идёт о пенсионерке, которая передвигается на коляске и живёт на четвёртом этаже дома на улице Социалистической. Подъезд её дома не оборудован пандусом, поэтому женщина не может самостоятельно выйти на улицу — ей постоянно нужна помощь других людей.

Ситуацию усугубляет ещё и то, что социальные службы выдали ей инвалидную коляску, которая сломалась практически сразу после начала использования. Заменить неисправное средство реабилитации женщине так и не предложили, несмотря на её обращения в разные инстанции.

После публикации этой информации в СМИ следственное управление СК по Калужской области начало проверку. Теперь же Александр Бастрыкин лично дал указание руководителю регионального управления Марку Харламову возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.

Следователям предстоит выяснить, почему права пенсионерки игнорировались и кто должен отвечать за создание безбарьерной среды в этом доме. Женщина надеется, что после вмешательства федерального ведомства её проблема наконец сдвинется с мёртвой точки.