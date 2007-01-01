НОВИКОМ поддержал обновление технической базы завода в Ростовской области

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) предоставил банковскую гарантию в обеспечение договора займа одному из ведущих российских производителей крепежных и металлических изделий — Шахтинскому метизному заводу. Гарантия выдана в пользу Регионального фонда развития промышленности Ростовской области (ФРП), который реализует программы льготного финансирования бизнеса.

На полученные от ФРП средства завод закупит новое оборудование. Это позволит расширить ассортимент выпускаемых изделий, увеличить объемы производства и нарастить количество выполняемых заказов. Денежные средства предоставлены предприятию в рамках реализации региональной программы «Снижение издержек». По данным Министерства Экономического развития Ростовской области, благодаря своей эффективности эта программа является на сегодняшний день самой востребованной у предприятий промышленного сектора экономики.

«Государственные программы льготного финансирования — эффективный инструмент, который поступательно развивает российскую экономику. Благодаря системной поддержке все больше предприятий по всей стране проводят модернизацию производственных мощностей, осваивают выпуск новых видов продукции, в том числе, импортозамещающей, создают новые рабочие места. Со своей стороны НОВИКОМ предоставляет обеспечение по займам ФРП в виде банковских гарантий, благодаря которым компании могут оперативно получать финансирование», — отметила управляющий филиалом банка в Ростове-на-Дону Юлия Коваленко.

Шахтинский метизный завод производит крепежные и металлические изделия и поставляет их на предприятия крупных холдингов, входящих в Госкорпорацию Ростех. Продукция завода используется на промышленных и приборостроительных предприятиях, а также в авиационной, космической и других отраслях.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» — входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.