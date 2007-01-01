Обнинск
+2...+3 °С
Общество

В Людиново ввели новую традицию для молодых родителей

Дмитрий Ивьев
02.03, 08:04
0 233
В честь 400-летнего юбилея города там вместе с документами, сертификатом и нагрудным знаком вручают поздравительный адрес «Рожденному в Людиново».

Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщил глава Людиновского района Геннадий Ананьев.

Одними из первых подарки получили Денис и Светлана, в семье которых родились два мальчика.

