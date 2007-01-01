В Людиново ввели новую традицию для молодых родителей
В честь 400-летнего юбилея города там вместе с документами, сертификатом и нагрудным знаком вручают поздравительный адрес «Рожденному в Людиново».
Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщил глава Людиновского района Геннадий Ананьев.
Одними из первых подарки получили Денис и Светлана, в семье которых родились два мальчика.
