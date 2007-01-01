Калуга побила 100-летний температурный рекорд

Днём в воскресенье, 1 марта, воздух в городе прогрелся до +6,6 градуса. Это самый высокий показатель для этого дня за 100 лет наблюдений, рассказала калужский метеоролог Татьяна Инкина.

Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году – +6,5.

Одновременно с этим в южной части Калужской области было ещё теплее: в Сухиничах – +8,1 градуса, в Мосальске – +9,5 градуса, в Спас-Деменске – +10,8 градуса.