В Калуге вечером закрыли аэропорт Грабцево
Вечером в воскресенье, 1 марта, аэропорт Калуги приостановил работу.
В 18:54 в Росавиации сообщили, что воздушная гавань в Грабцево временно не принимает и не отправляет самолёты.
Когда снимут ограничения, пока неизвестно.
Причина закрытия— безопасность полётов. Пассажирам, которые планируют перелёты, советуют следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта.
