В Калуге вечером закрыли аэропорт Грабцево

Вечером в воскресенье, 1 марта, аэропорт Калуги приостановил работу.

В 18:54 в Росавиации сообщили, что воздушная гавань в Грабцево временно не принимает и не отправляет самолёты.

Когда снимут ограничения, пока неизвестно.

Причина закрытия— безопасность полётов. Пассажирам, которые планируют перелёты, советуют следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта.