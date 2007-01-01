Обнинск
Общество

В Калуге ночью продолжат вывозить снег с центральных улиц

В ночь на понедельник, 2 марта, в Калуге продолжится уборка снега.
Ольга Володина
01.03, 18:22
0 309
Фото: Городское хозяйство Калуги.
Дорожные службы планируют вывезти сугробы с нескольких улиц, чтобы утром обеспечить нормальное движение транспорта и пешеходов.

Автовладельцев настоятельно просят убрать личные автомобили с улиц:

- ул. Набережная, от пл. Ст. Торг до развязки,

- ул. Герцена, от ул. Труда,

- ул. Циолковского, от ул. Королева до ул. Большевиков — продолжение работ,

- переулок Лаврентьевский,

- ул. Ленина, участок от ул. Билибина до ул. К. Либкнехта,

- ул. Вилонова — продолжение работ.

Припаркованные автомобили мешают технике качественно почистить дорогу. Кроме того, они создают угрозу безопасности — тяжелая техника может задеть оставленный транспорт.

