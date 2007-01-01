В Калуге ночью продолжат вывозить снег с центральных улиц
В ночь на понедельник, 2 марта, в Калуге продолжится уборка снега.
Дорожные службы планируют вывезти сугробы с нескольких улиц, чтобы утром обеспечить нормальное движение транспорта и пешеходов.
Автовладельцев настоятельно просят убрать личные автомобили с улиц:
- ул. Набережная, от пл. Ст. Торг до развязки,
- ул. Герцена, от ул. Труда,
- ул. Циолковского, от ул. Королева до ул. Большевиков — продолжение работ,
- переулок Лаврентьевский,
- ул. Ленина, участок от ул. Билибина до ул. К. Либкнехта,
- ул. Вилонова — продолжение работ.
Припаркованные автомобили мешают технике качественно почистить дорогу. Кроме того, они создают угрозу безопасности — тяжелая техника может задеть оставленный транспорт.
