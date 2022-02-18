В Калугу прилетели грачи: орнитолог заметил первых вестников весны

В Калуге зафиксировали прилет грачей.

Фото: Юрий Галченков

Орнитолог Юрий Галченков 28 февраля поделился своими наблюдениями и объяснил, чем прилетевшие птицы отличаются от тех, что зимовали в городе.

По словам ученого, день выдался подходящим для перелета: тепло, до плюс 4 градусов, и сильный попутный западный ветер. С 14 до 15 часов в парке имени Циолковского он сначала увидел двух грачей, потом семь. Птицы вели себя активно: устраивали свары, гонялись друг за другом, присаживались на гнёзда, распушали хвосты и крылья, вытягивали шеи, громко «кракали».

Позже пять грачей заметили в сквере Мира, а к 17:30 там носились уже десять птиц. Для сравнения: 26 февраля в парке Циолковского наблюдали одного грача, но тот вел себя спокойно и гнездами не интересовался — предположительно, это была зимующая птица.

- Вообще, несмотря на суровость и обилие снега, нынешней зимой грачи всё равно остались зимовать в Калуге: 1-3-5 птиц можно было наблюдать в разных местах города. И вот теперь наблюдал явно прилетевших особей! Для сравнения: прилёт первых грачей в прошлые годы в Калуге отмечал 18.02.2022, 24.02.2023, 23.02.2024, 28.02.2025 года. В связи с потеплением климата грачи теперь стали прилетать в феврале, но никак не на Герасима-грачевника, который празднуется 17 марта (прежде совпадал с временем прилета грачей, потому и получил такое народное название — день Герасима-грачевника), — сообщает Юрий Галченков.