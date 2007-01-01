Обнинск
В Калуге затапливает подвал жилого дома, чиновники «берут в работу» и не помогают
Общество

В Калуге затапливает подвал жилого дома, чиновники «берут в работу» и не помогают

Вечером 28 февраля калужанка Надежда оставила под постом губернатора в телеграм-канале крик о помощи.
Ольга Володина
01.03, 09:30
0 476
В доме затапливает подвал канализацией, а аварийные службы перекладывают ответственность друг на друга.

- Просим помощи! 22:00 Глаголева 9, подвал 1 подъезда, течет канализация. Позвонила в аварийную от УК — сказали, что проблема городская. Позвонила в аварийную городскую — сказали, что без заявки от УК не приедут. Сегодня суббота, завтра воскресенье! Подвал не технический, его затапливает канализацией! Прошу ответственные аварийные службы взять с работу нашу аварию! — написала женщина.

В правительстве региона ей ответили, что вопрос взяли в работу. Но утром 1 марта, ничего не изменилось. Надежда снова написала:

- Прошло более 12 часов! В водоканале сказали, что заявку не рассматривали даже ещё! Подвал затапливает! Это называется взяли в работу? В какую работу?

На это дали несколько другой ответ:

- Вопрос направили в работу.

Калужанка не выдержала:

-Это звучит, как издевательство, честно. Когда ждать бригаду аварийную? Или пока полностью не затопит?

