В Калуге запустили котельную, но часть домов осталась без тепла

Вечером 28 февраля в Калуге восстановили работу котельной на улице Вооружённого Восстания, 12.

В городской администрации сообщили, что теплоноситель начали подавать на все дома, подключенные к этой котельной. Однако поздним вечером калужане сообщали, что не везде батареи потеплели.

Под постом губернатора в телеграм-канале калужане написали, что батареи холодные. На вопрос жильцов дома №116 по улице Суворова в администрации ответили:

- Сейчас отопление от котельной в дом поступает. Если батареи не потеплеют в течение пары часов, управляющей компании нужно будет перезапустить систему внутри дома.

Калужане тут же напомнили чиновникам, что управляющие компании принимают звонки только по будням с 8 до 17 часов. В выходные дозвониться до них и вызвать мастера для перезапуска системы невозможно.