Март 2026: Калужскую область ждут новые законы о такси, вывесках и платежах

С 1 марта в Калужской области, как и по всей России, вступает в силу сразу несколько важных законодательных изменений.

Они коснутся пассажиров такси и самолетов, водителей, дачников, а также правил оплаты жилья и получения микрозаймов.

Русский язык станет обязательным на вывесках и указателях Вступает в силу закон о защите русского языка от иностранных заимствований. Все вывески, указатели и информационные таблички в общественных местах теперь должны быть на русском. Иностранные слова разрешены только мелким шрифтом под основным текстом. Застройщиков обяжут использовать кириллицу в названиях жилых комплексов. Исключение сделают лишь для зарегистрированных товарных знаков и известных брендов.

Оплачивать квартиру можно позже Сроки выставления и оплаты квитанций за ЖКУ становятся едиными для всех. Платежки должны появиться до 5-го числа следующего за оплачиваемым месяца, а оплатить их нужно до 15-го числа. Ранее эти сроки могли варьироваться в зависимости от решения собрания жильцов или ТСЖ.

Дачников обяжут бороться с борщевиком С марта вступают в силу федеральные нормы, обязывающие собственников участков очищать их от инвазивных растений, в первую очередь от борщевика Сосновского. Если на участке обнаружат заросли, владелец получит предписание об их ликвидации. За неисполнение грозят штрафы, размер которых установят региональные власти. В Калужской области такая ответственность уже была введена местным законом.

Пациентов с социально значимыми заболеваниями начнут учитывать по-новому

С 1 марта Минздрав России приступает к созданию федеральных регистров пациентов с социально значимыми заболеваниями. Новая цифровая платформа заработает в рамках Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Она позволит консолидировать данные о пациентах с наиболее распространенными патологиями, вести точный учет, рассчитывать потребности в лекарствах и сравнивать ситуацию в разных регионах.

В обновленный регистр войдут 14 укрупненных категорий. Помимо уже существующих баз по онкологии и сахарному диабету, добавят сердечно-сосудистые патологии (инфаркты, инсульты, нарушения ритма), неврологические и психические расстройства, хронические болезни легких и печени. Отдельную категорию составят беременные женщины. В Минздраве пояснили, что новая система поможет врачам отслеживать качество лечения, а пациентам — гарантирует преемственность терапии даже после переезда или смены клиники.

Семьи с детьми получат льготы на авиабилеты Изменения в Воздушном кодексе гарантируют скидку 50% на билеты для детей до 12 лет в сопровождении любого взрослого при перелетах по России. Ребенка обязаны посадить рядом без дополнительной платы. Вынужденным теперь считается отказ от билета не только из-за болезни пассажира, но и его близкого родственника. Если рейс задерживается более чем на 3 часа, пассажирам обязаны предоставить воду, через 6 часов — еду, а через 8 ночных или 10 дневных часов — гостиницу.

Такси смогут работать только по новым правилам локализации С 1 марта в реестр такси попадут лишь автомобили, чье производство соответствует уровню локализации, измеряемому в баллах. Минимальный порог сейчас составляет 3200 баллов. Временное исключение сделают для машин, выпущенных по специальным инвестконтрактам, однако с 2033 года балльная система станет единственным критерием. В предварительный список Минпромторга вошли чуть более двух десятков моделей, включая Lada, УАЗ, «Москвич» и Evolute.

Онлайн-микрозаймы выдадут только по биометрии С 1 марта онлайн-микрозаймы в России можно будет оформить лишь после обязательной биометрической проверки. Если данных в Единой биометрической системе нет, заемщику откажут в выдаче. Требование касается микрофинансовых компаний, но пока не распространяется на микрокредитные. Тем, у кого нет биометрии, придется лично посещать офис.