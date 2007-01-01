Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Гости Масленицы в Никола-Ленивце скачали более 460 гигабайт трафика в сети Билайн
Новость дня Общество

Гости Масленицы в Никола-Ленивце скачали более 460 гигабайт трафика в сети Билайн

27.02, 14:14
0 418
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Трафик, равный почти 400 тысячам фото в соцсетях, скачали гости Масленицы в Никола-Ленивце в сети Билайн

За сутки участники Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» скачали более 460 ГБ трафика, что можно сопоставить с 400 тысячами фотографий или 1,5 тысячами серий сериала.

Клиенты Билайн активно делились своими впечатлениями от увиденного в соцсетях и мессенджерах, а также выкладывали репортажи на видеохостинги. Кроме того, повышенным спросом пользовались поисковые системы и их сервисы, маркетплейсы и онлайн-банки. Главным арт-объектом праздника в Калужской области стала инсталляция «Темный лес», отсылающая к образу Данко. Деревянную конструкцию высотой 25 метров, состоящую из большого сердца и 16 деревянных башен, сожгли на глазах у тысяч зрителей.

Фестиваль оказался особенно популярным у гостей из Москвы и Московской области – их было почти 80% от общего числа приезжих из других регионов. Также на празднике отметились петербуржцы, туляки, тверичи и жители Краснодарского края. Большинство участников праздника (40%), согласно обезличенной статистике Билайна, были в возрасте от 30 до 40 лет, примерно поровну (по 20%) оказалось представителей «соседних» поколений – от 20 до 29 и от 40 до 49 лет.

«В прошлом году мы расширили покрытие сети Билайн на территории арт-парка, разместив две базовые станции. Благодаря этому наши клиенты могут не только наслаждаться ярким праздником в Никола-Ленивце вживую, но и делиться впечатлениями онлайн с близкими и подписчиками», – отметил директор Калужского отделения Билайн Александр Семин.

Ранее Билайн поделился итогами развития сети в Калужской области в 2025 году: оператор усилил ее надежность, нарастил покрытие и емкость.

Реклама. ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636. Erid: 2VSb5yiY5mK
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6ImVlZXlheVRNKzM0eFVUSUhSMktpeWc9PSIsInZhbHVlIjoiRHFKT0JIM2JVNStHTXp2RXU3VWVocHZFQzE5a2owWjljTFYxZ3VyeDRqaGxnYWZDKzRxYU5ZaDdnNFJkMUlWb3E1MmkrUmRzM2IvL0hwYWpRZkxZNHhDNXc5Q3l3MVduOWg0dFRhYWtVa3pKcnhhRXRuSnJxVWxwei91QmFpQmtwOFZRbVowbUZheUhkSm1vS1I5U2hucUhiOTVhcnFFcmFrRkdlbVZ3am9WSWNKS2NrY3UyYlJoekxzTXdmTk51NmpXbGRlMlNVQ1RqK0RzUEttdWJxOGhRZnJ2NmdIeGs0MGplVlpiT2MvRWRCNWtVZjRMU1BHeUN4RXUvKzZQcmswdlJ4bEdIZXhUczRSZCtMVitTN1RCRUxESTlwTXc0anYvNEROVlBrVFU0cjhIZGFQNzdWSzUzSXBFUC9YZnNIUUdBZGJ4NG1abGRPRHJQT0ZzV2ExRStqaGYrQWx1VFZrbTJOZlRuWDE4ZytjaG02Z0VWWHA5YkdFM0tkb3NnVFh3V2lkbkgrOXlQN3BqRkpScnJKUHBQMWdyRHkxK25zNGxrSzMrb3JVYkpFZHVwV2IvVzdzVE5HUWRxMUFsKyIsIm1hYyI6ImZhYTQzZjVlOGE3Nzg5NGRkNjZmZTBiNTk3OGI0MDkyNjJmMDA3ZTJiMGQ4NWFjMDZiMDU1ZGJmYTY5YjY1MWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik8waXl4RWNYMHQ4a1RMMkFHV2x5c2c9PSIsInZhbHVlIjoiOFd0d0swMGNMM1hFNzFMV2sxN0tRNkpJUEN0Vm50eVVHeHJmaGJqMzBqaS9nZTVzczhINEhEcm9QTnNYVmtWVTVLSW1GMGpkdmFhRnZhdHFHTWc5REUrVFlIVWtZSHJpU1VrVlFnUFg4VVB2WVQ5Zi9ZOStWV0VzU08yTXlodHZXcmFCeGI5MC90czJrTFZxdHRnUk5hRWkzbHAxTFhJT0pncWtuWEhpMU1FanVIU2JyaElldjZxbERibUIyYkxXVTIySFlzZmtXSTNqZXd2Uy9IUmdDM2t5SndvRHM5NmFoQnpXRCszVVFLdFM0Qjlzd2ZqWjR0eG9IWDZ2SnhwSGRwK1VIQVJjWVpwZHZHalN2VTlxY3o3Q2VoNVU2cDNDTGw1VmJCSFltUDEraDE1dkdOODY0Wkp0WjM0dENMdnNxcVdiN3hGR2FqQjhlUy9HNlhOamdCaFV6cys2bW5tRzIwR0kyZ1hEZzlyTHQ5UUZpMHNmUkFKZHVsSXVlWXJUV1BJa3JBYkdmS3FtQXp3TGM0NExkb1ZHUzVaVmE0czZ3U2ZvR203ZHVuRHR3MzhoRU4rdTFiT3ovazB1ZEVPV2RNeXNId0kzcGZpaW5vaHlwNXNJYzVPUHo3NkZHUC8yMUdSaHNFODMxU0xDbE1TVWsvWG1hSG9sN1o3MFhqS2pPQmU1ZE9uN0RtTlhZUFd6MXcrNDIwU3dzb1JRQ2tyQWxocUczSHExYWNCMGtZKyswNTZZbGRDeEN1R2dSYnFQdStLK1JzTTBpVEt6VzIrdjEycFgrVDRwcmhDSi9KSVZSUzlQWDZQOTBBRVVCL25vbFFuR0NrclcrRzcxOHNiWSIsIm1hYyI6ImMyN2E2ZjY0ZDE1ODk1NzUxMjY1MzVkMzVlNGZmNzE2ODE0YzRiODM1ZTM2NTQ1YTQyZmQxZTBhNWZhOWFjOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+