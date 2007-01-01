Гости Масленицы в Никола-Ленивце скачали более 460 гигабайт трафика в сети Билайн

Трафик, равный почти 400 тысячам фото в соцсетях, скачали гости Масленицы в Никола-Ленивце в сети Билайн

За сутки участники Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» скачали более 460 ГБ трафика, что можно сопоставить с 400 тысячами фотографий или 1,5 тысячами серий сериала.

Клиенты Билайн активно делились своими впечатлениями от увиденного в соцсетях и мессенджерах, а также выкладывали репортажи на видеохостинги. Кроме того, повышенным спросом пользовались поисковые системы и их сервисы, маркетплейсы и онлайн-банки. Главным арт-объектом праздника в Калужской области стала инсталляция «Темный лес», отсылающая к образу Данко. Деревянную конструкцию высотой 25 метров, состоящую из большого сердца и 16 деревянных башен, сожгли на глазах у тысяч зрителей.

Фестиваль оказался особенно популярным у гостей из Москвы и Московской области – их было почти 80% от общего числа приезжих из других регионов. Также на празднике отметились петербуржцы, туляки, тверичи и жители Краснодарского края. Большинство участников праздника (40%), согласно обезличенной статистике Билайна, были в возрасте от 30 до 40 лет, примерно поровну (по 20%) оказалось представителей «соседних» поколений – от 20 до 29 и от 40 до 49 лет.

«В прошлом году мы расширили покрытие сети Билайн на территории арт-парка, разместив две базовые станции. Благодаря этому наши клиенты могут не только наслаждаться ярким праздником в Никола-Ленивце вживую, но и делиться впечатлениями онлайн с близкими и подписчиками», – отметил директор Калужского отделения Билайн Александр Семин.

Ранее Билайн поделился итогами развития сети в Калужской области в 2025 году: оператор усилил ее надежность, нарастил покрытие и емкость.