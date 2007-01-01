Обнинск
-4...-3 °С
Общество

Юрий Моисеев провёл рабочую встречу с молодёжной палатой

Дмитрий Ивьев
27.02, 11:37
На рабочей встрече председатель Думы Калуги Юрий Моисеев обсудил с членами молодёжной палаты итоги работы за февраль и дальнейшие планы.

«Наши молодые коллеги планируют организовать ряд благотворительных акций, в том числе собрать средства и подарки для пациентов калужского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Окажем всю необходимую помощь в проведении таких социально-значимых мероприятий», – отметил председатель Думы.

