Победоносец Георгий: в Жукове обсудили подготовку уникального издания к 130-летию великого полководца

В Жукове, на базе филиала Музея Победы «Музей Г.К. Жукова», состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке книги, приуроченной к 130-летию со дня рождения четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

Место проведения встречи было выбрано неслучайно: работа над изданием началась на малой родине Маршала. Перед заседанием участники рабочей группы познакомились с экспозицией музея, что задало особый тон всему мероприятию.

Открывая заседание, спикер областного парламента Геннадий Новосельцев подчеркнул значимость предстоящего юбилея для всего региона и страны в целом. Он отметил, что сохранение исторической правды о подвиге советского народа и личной роли нашего прославленного земляка в Победе над фашизмом является приоритетной задачей.

- Наша главная задача — показать молодому поколению, как простой деревенский парень смог пройти путь до Маршала Победы. Эта книга должна стать для школьников настоящим источником вдохновения, помочь им скорректировать свои планы и видение будущего. Хочется видеть в книге живое описание детских и юношеских лет нашего великого земляка, становление его личности. Книга должна быть написана образным языком, чтобы каждый мальчишка мог примерить к себе поступки юного Георгия и понять, что при должном упорстве возможно покорение всех вершин. Мы должны максимально использовать все наши ресурсы: опыт музея, вовлеченность молодежного парламента и муниципалитетов, а также тщательно собрать всю доступную информацию, в том числе и о ранних этапах жизни Маршала, о которых пока мало написано. Вместе с правнучкой Маршала Варварой Ерохиной, историками, краеведами, депутатами, молодёжью попытаемся раскрыть образ Георгия Константиновича – ребёнка, юноши, военачальника - через факты его удивительной судьбы, - подчеркнул Геннадий Новосельцев.

Книга должна стать пособием для внеурочной работы в школах региона.

Концепцию будущего издания представил автор книги — известный писатель и военный историк Сергей Михеенков. Название книги, предложенное автором - «Победоносец Георгий». Сергей Михеенков подробно остановился на содержательной части проекта, пообещав читателям глубокое погружение в биографию Маршала.

Руководитель рабочей группы, депутат Законодательного Собрания Олег Комиссар перевел обсуждение в практическую плоскость. В ходе заседания были определены технические параметры будущей книги.

Подводя итоги встречи, участники отметили, что работа над книгой станет одним из центральных событий в череде мероприятий юбилейного года Жукова в Калужской области.