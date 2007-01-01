Обнинск
Тарусянку осудят за уклонение от уплаты алиментов
Общество

Тарусянку осудят за уклонение от уплаты алиментов

Евгения Родионова
27.02, 10:15
В пятницу, 27 февраля, прокуратура Тарусского района сообщила об утверждении обвинительного акта и направлении в суд уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она обвиняется в неоднократном уклонении от уплаты алиментов.

— Женщина была обязана выплачивать алименты в пользу своих троих несовершеннолетних детей. Её признали виновной, после чего она снова продолжила уклоняться от уплаты. С июля по ноябрь 2025 года задолженность составила более 200 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Теперь женщина грозит лишение свободы на срок до одного года.

